Польша готовится к войне: какие сообщения поляки начали получать на почту

В Польше военные центры рекрутинга начали посылать гражданам мобилизационные карточки. В первую очередь, документы получают военнослужащие резерва, однако они могут поступать и гражданским лицам, которых государство заранее определило для выполнения определенных задач в случае войны или мобилизации. Об этом сообщает RMF24.

Польские военные. Фото: из открытых источников

Мобилизационная карточка выдается еще в мирное время и носит информационный характер. В документе указывается мобилизационное назначение человека, конкретное подразделение и место, куда он должен прибыть. В то же время сам факт получения карты не означает объявление мобилизации.

По данным Центрального военного центра рекрутинга Польши, такая процедура стандартная и проводится ежегодно. Ее главная цель – заранее распределить часть людей по конкретным военным или вспомогательным задачам.

Речь идет не только о резервистах. Мобилизационное предназначение могут получить представители профессий, важных для функционирования армии и государства во время кризиса. Среди них – медики, IT-специалисты, логисты и работники других стратегических сфер.

Некоторые гражданские могут быть определены для работы в энергетике, транспорте, системах связи или государственном управлении. Подобный механизм может применяться и в отношении работников силовых структур.

В польской армии объясняют, что предварительное распределение позволяет избежать хаоса в случае резкого ухудшения ситуации безопасности. Человек заранее знает, где и какую задачу должен выполнять, а военное командование не тратит время на формирование системы назначений уже после начала кризиса.

Таким образом, рассылка мобилизационных карт является частью плановой подготовки Польши к разным сценариям безопасности, а не сигналом о неизбежном начале мобилизации.

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