logo

BTC/USD

67182

ETH/USD

1881.9

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Смартфоны под запрет: еще одна страна готовит жесткие ограничения для миллионов школьников
commentss НОВОСТИ Все новости

Смартфоны под запрет: еще одна страна готовит жесткие ограничения для миллионов школьников

Телефоны и смарт-часы хотят убрать из школ полностью - даже на переменах и после уроков

3 июня 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша может стать одной из европейских стран с наиболее строгими ограничениями на использование гаджетов в учебных заведениях. Правительство страны уже одобрило законопроект, предусматривающий фактический запрет мобильных телефонов и смарт-часов для учащихся младше 16 лет на протяжении всего учебного дня.

Смартфоны под запрет: еще одна страна готовит жесткие ограничения для миллионов школьников

Школа в Польше. Фото: из открытых источников

Согласно инициативе, школьникам разрешат приносить устройства с собой, однако пользоваться ими во время уроков, перемен и внеклассных мероприятий будет запрещено. Учебные заведения обяжут создать специальные места хранения, где дети смогут оставлять свои гаджеты до окончания занятий.

Авторы законопроекта объясняют необходимость нововведения растущей зависимостью подростков от смартфонов и социальных сетей. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что запрет не является идеальным решением, однако назвал проблему чрезмерного использования телефонов одной из самых серьезных для современной молодежи.

При этом ограничения не затронут педагогов и сотрудников школ. Исключения также предусмотрены для детей с хроническими заболеваниями, инвалидностью и особыми медицинскими потребностями. Например, ученики, которым требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, смогут сохранить доступ к необходимым электронным устройствам.

Если документ пройдет через парламент и получит подпись президента Кароля Навроцкого, новые правила вступят в силу уже с начала следующего учебного года – 1 сентября.

Польша не станет первопроходцем в этой сфере. Аналогичные меры уже действуют в ряде европейских и азиатских государств. В частности, опыт Нидерландов показал, что отказ от смартфонов в школах способствует улучшению концентрации внимания, повышает успеваемость и помогает детям активнее общаться друг с другом вне цифрового пространства.

Таким образом, польские власти рассчитывают изменить школьную среду, сделав ее менее зависимой от экранов и более благоприятной для обучения и живого общения.

Читайте также на портале "Комментарии" — не гаджеты и не спорт: что на самом деле ворует оценки у школьников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.engadget.com/2186323/poland-classroom-phone-ban-online-porn-age-check-bills/
Теги:

Новости

Все новости