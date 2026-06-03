Смартфоны под запрет: еще одна страна готовит жесткие ограничения для миллионов школьников

Польша может стать одной из европейских стран с наиболее строгими ограничениями на использование гаджетов в учебных заведениях. Правительство страны уже одобрило законопроект, предусматривающий фактический запрет мобильных телефонов и смарт-часов для учащихся младше 16 лет на протяжении всего учебного дня.

Школа в Польше. Фото: из открытых источников

Согласно инициативе, школьникам разрешат приносить устройства с собой, однако пользоваться ими во время уроков, перемен и внеклассных мероприятий будет запрещено. Учебные заведения обяжут создать специальные места хранения, где дети смогут оставлять свои гаджеты до окончания занятий.

Авторы законопроекта объясняют необходимость нововведения растущей зависимостью подростков от смартфонов и социальных сетей. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что запрет не является идеальным решением, однако назвал проблему чрезмерного использования телефонов одной из самых серьезных для современной молодежи.

При этом ограничения не затронут педагогов и сотрудников школ. Исключения также предусмотрены для детей с хроническими заболеваниями, инвалидностью и особыми медицинскими потребностями. Например, ученики, которым требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, смогут сохранить доступ к необходимым электронным устройствам.

Если документ пройдет через парламент и получит подпись президента Кароля Навроцкого, новые правила вступят в силу уже с начала следующего учебного года – 1 сентября.

Польша не станет первопроходцем в этой сфере. Аналогичные меры уже действуют в ряде европейских и азиатских государств. В частности, опыт Нидерландов показал, что отказ от смартфонов в школах способствует улучшению концентрации внимания, повышает успеваемость и помогает детям активнее общаться друг с другом вне цифрового пространства.

Таким образом, польские власти рассчитывают изменить школьную среду, сделав ее менее зависимой от экранов и более благоприятной для обучения и живого общения.

Читайте также на портале "Комментарии" — не гаджеты и не спорт: что на самом деле ворует оценки у школьников.



