Смартфони під заборону: ще одна країна готує жорсткі обмеження для мільйонів школярів

Польща може стати однією з європейських країн із найсуворішими обмеженнями на використання гаджетів у навчальних закладах. Уряд країни вже схвалив законопроект, який передбачає фактичну заборону мобільних телефонів та смарт-годин для учнів молодших 16 років протягом усього навчального дня.

Школа у Польщі. Фото: із відкритих джерел

Згідно з ініціативою, школярам дозволять приносити пристрої із собою, проте користуватися ними під час уроків, змін та позакласних заходів буде заборонено. Навчальні заклади зобов'яжуть створити спеціальні місця для зберігання, де діти зможуть залишати свої гаджети до закінчення занять.

Автори законопроекту пояснюють необхідність нововведення зростаючою залежністю підлітків від смартфонів та соціальних мереж. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що заборона не є ідеальним рішенням, проте назвав проблему надмірного використання телефонів однією із найсерйозніших для сучасної молоді.

При цьому обмеження не торкнуться педагогів та співробітників шкіл. Винятки також передбачені для дітей із хронічними захворюваннями, інвалідністю та особливими медичними потребами. Наприклад, учні, які потребують постійного контролю рівня цукру в крові, зможуть зберегти доступ до необхідних електронних пристроїв.

Якщо документ пройде через парламент та отримає підпис президента Кароля Навроцького, нові правила набудуть чинності вже з початку наступного навчального року – 1 вересня.

Польща не стане першопрохідником у цій сфері. Аналогічні заходи вже діють у низці європейських та азіатських держав. Зокрема, досвід Нідерландів показав, що відмова від смартфонів у школах сприяє покращенню концентрації уваги, підвищує успішність та допомагає дітям активніше спілкуватися один з одним поза цифровим простором.

Таким чином, польська влада розраховує змінити шкільне середовище, зробивши його менш залежним від екранів і більш сприятливим для навчання та живого спілкування.

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