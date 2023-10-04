Смерть украинца в польском вытрезвителе: СМИ опубликовали кадры пыток, показывающие причастность полиции

Польские СМИ опубликовали кадры, показывающие, что к украинцу Дмитрию Никифоренко были применены пытки во время его пребывания в вытрезвителе Вроцлава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Onet.



В Польше полицейские избили насмерть украинца. Фото из открытых источников

Дмитрий Никифоренко приехал из Винницкой области в Польшу, где работал строителем. 30 июля 2021 года он возвращался со встречи с друзьями, где употребляли алкоголь. Во время поездки мужчина заснул в автобусе. Когда транспортное средство прибыло на конечную остановку водитель автобуса безуспешно пытался разбудить пассажира и вызвал полицию.

Полицейские в своих отчетах сообщили, что в крови Никифоренко было 1,5 промилле алкоголя. Также полиция заявляла, что в его теле нашли остатки наркотиков, а сам мужчина вел себя агрессивно и якобы пытался нанести себе вред ударившись в окно головой.

Несмотря на такие заявления полиции, Onet утверждает, что украинец не был агрессивным, не имел остатков психотропных веществ в организме, а просто был пьяным. Впоследствии полиция забрала мужчину в вытрезвитель.

Точное время прибытия в отдел полиции неизвестно. Патруль состоит из трех офицеров, которые по прибытии на место выключили камеры, которые носят на теле. В 22.27 Дмитрия фиксирует камера, установленная перед входом в вытрезвитель. Мужчину ведет полиция в наручниках за спиной.





По свидетельству прокуратуры смерть Дмитрия Никифоренко была вызвана почти 40-минутными пытками: большую часть этого времени 26-летнего украинца душили, несколько раз били в лицо и давили полицейской палкой.

Только после разглашения о пытках над украинцем произошло отстранение и освобождение польских полицейских. В марте 2023 года был открыт обвинительный акт. Прокуратура обвинила трех полицейских и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти. Им грозит заключение до 10 лет.

Также двое сотрудников вытрезвителя получили обвинения в якобы сокрытии инцидента, а медику инкриминируют убийство по неосторожности. Еще один сотрудник по версии следствия ничего не предпринял, чтобы противодействовать ситуации.