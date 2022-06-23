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Сможет ли Польша взять на себя ПВО над западом Украины: когда будет принято решение

Польша имеет на вооружении 48 многоцелевых истребителей F-16, вполне могут "закрыть небо" над частью Украины

сегодня, 10:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина уже давно просит западных партнеров закрыть небо над страной в связи с постоянными воздушными атаками страны-агрессора. Но, если раньше Запад лишь выражал обеспокоенность, то сейчас ближайший союзник и сосед Украины Польша начала сама обсуждать эту тему, допуская возможность – закрыть небо над западной частью Украины. Пока обсуждается это на уровне бывшего руководителя Бюро нацбезопасности Польши Станислава Козея. Как передает портал "Комментарии", своим мнением он поделился в интервью "Onet". 

Сможет ли Польша взять на себя ПВО над западом Украины: когда будет принято решение

Самолет. Фото: из открытых источников

Польский чиновник заявил, что Польша может предоставить Украине противоракетную оборону. Если это произойдет, это будет считаться превентивной защитой, потому что российские ракеты летят в сторону Польши. В то же время ключевым вопросом в развертывании такого противоракетного зонтика над западной частью Украины будет исключительно политическая ответственность Варшавы.

Главная мощь воздушных сил Польши – это три эскадрильи F-16. Согласно базе данных военных потенциалов стран Military Balance от британского Международного института стратегических исследований, основой воздушных сил Польши составляют три эскадрильи F-16 Block 52+, а общее количество этих самолетов – 48. Эти самолеты, имеющие современные РЛС, способные обнаруживать и сопровождать малоразмерные цели на фоне земли, такие, как крылатые ракеты. А для их уничтожения подойдет не только дальнобойная ракета воздух-воздух AIM-120 с дальностью полета до 105 км, но и гораздо более дешевая AIM-9 с дальностью пуска до 35 км, или вообще пушка.

Дальность полета в конфигурации "воздушный патруль" четыре ракеты "воздух-воздух" и подвесные топливные баки, в соответствии со спецификацией для F-16 Block 52+, составляет 1750 км или несколько часов патрулирования.

Поляки также имеют на вооружении ещё и 22 советских Миг-29, но основная часть запчастей к этим самолетам уже была передана Украине. 

Если подытожить, то можно сказать, что именно благодаря самолётам F-16 Польша может эффективно закрыть небо над Западной частью страны. Это позволит не только сосредоточить основную часть самолётов, которые имеет Украина, на фронте, но высвободить ЗРК в ряде регионов, переместив их в другие области более плотно. Ну, и главный результат – это позволит увеличить количество уничтоженных российских крылатых ракет и прикрыть большее количество важных объектов.

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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czy-rosja-moze-zaatakowac-nato-gen-koziej-putin-jest-irracjonalny/szg6npd
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