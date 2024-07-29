«Соседушки борзеют»: после разговоров о мире с РФ требования Киеву выдвигает не только агрессор

Польский сейм на прошлой неделе осудил ОУН и УПА. Это решение поддержали 427 депутатов, то есть почти 100%.

Украина и Польша

То есть, отмечает политолог Андрей Смолий, поляки осудили украинцев, боровшихся за существование Украины. По его словам, меняются власти, премьеры, оппозиции – а они за одно и то же. В голове у поляков, считает эксперт, "имперская каша в виде Волынской трагедии и ОУН УПА".

"Чем больше в мире и в Украине говорят о "мирных переговорах" и о "уступках" – тем больше борзеют "соседушки". И это не только о России. Это и о Венгрии и Польше. Тем больше их требования. А еще, почувствовав "запах мяса" по поводу вступления в ЕС/НАТО – теперь наши "друзья" вспоминают нам все что угодно – от "венгерского нацменьшинства" до ОУН-УПА. Что-то в 2022 году они все тихонько молчали, понимая, что Украина останавливает врага, и останавливает эффективно. А сейчас, но с каждого утюга нам пытаются продвинуть "мягкую капитуляцию", так уже нас готовы кромсать и унижать", — написал в Фейсбуке политолог.

Обратил внимание, что польский парламент осуждает распространение символики и идеологии ОУН и УПА и политолог Михаил Басараб. Он также убежден в том, что такие разговоры стали возможны только потому, что в Украине и мире стали говорить о мире с Россией.

"Такое происходит, потому что слишком много разговоров о готовности Украины к миру в войне против Московии. Именно поэтому у некоторых начинают зудеть устаревшие прихоти. Под шумок нашей готовности к миру, так сказать. Поверьте, таких заявлений не будет, как только станет окончательно ясно, что мы вариантов капитуляции не рассматриваем, воюем до победы и других альтернатив нет", — подчеркнул в Басарабе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейм Польши уже обвинял ОУН и УПА в геноциде на Волыни и говорил о гибели более 100 тыс. поляков.





