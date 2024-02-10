"Сравняет Украину с землей": Польша призвала мир не останавливать сопротивление Путину

Российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский заявил, что нельзя допустить победы Путина, иначе он "сравняет Украину с землей".

Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.

Радослав Сикорский подчеркнул, что в таком случае сдерживание или отражение атаки российской армии обойдется Западу гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине.

В то же время, министр подчеркнул, что Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может победить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.