США предупредили о вооруженной провокации РФ: Сикорский отреагировал на планы Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет достаточных военных ресурсов для прямого нападения на Польшу, однако может прибегнуть к провокациям, чтобы проверить решимость НАТО.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский в интервью итальянскому изданию Il Messaggero заявил, что Варшава не находится в состоянии паники из-за угроз Кремля, однако относится к ним максимально серьезно. Польский политик напомнил, что решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину также базировалось на ошибочных оценках, что привело к масштабным человеческим потерям и серьезным экономическим последствиям для всей Европы.

"Мы не можем исключать, что, даже не имея возможности победить, Путин может принять еще одно подобное решение", – заявил Сикорский.

Глава МИД также прокомментировал информацию британской газеты The Telegraph, которая сообщила, что США якобы предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России с целью проверки готовности НАТО выполнить свои союзнические обязательства. Сикорский отметил, что не может официально подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако обратил внимание на авторитетность источника, указывая, что это "может быть правдой".

"Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, равно как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции", – сказал Сикорский.

Несмотря на это, глава польской дипломатии убежден, что у Кремля сегодня нет возможностей для масштабной войны против Польши.

"Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем это серьезно. Но сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас. Максимум, что он может попытаться организовать какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось захватить даже Донбасс после почти тринадцати лет попыток", — подытожил Сикорский.

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