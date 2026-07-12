США попередили про збройну провокацію РФ: Сікорський відреагував на плани Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має достатніх військових ресурсів для прямого нападу на Польщу, однак може вдатися до провокацій, щоб перевірити рішучість НАТО.

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський в інтерв'ю італійському виданню Il Messaggero заявив, що Варшава не перебуває у стані паніки через погрози Кремля, проте ставиться до них максимально серйозно. Польський політик нагадав, що рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну також базувалося на хибних оцінках, що призвело до масштабних людських втрат і серйозних економічних наслідків для всієї Європи.

"Ми не можемо виключати, що, навіть не маючи змоги перемогти, Путін може ухвалити ще одне подібне рішення", — заявив Сікорський.

Очільник МЗС також прокоментував інформацію британської газети The Telegraph, яка повідомила, що США нібито попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії з метою перевірки готовності НАТО виконати свої союзницькі зобов'язання. Сікорський зазначив, що не може офіційно підтвердити чи спростувати цю інформацію, однак звернув увагу на авторитетність джерела вказуючи, що це "може бути правдою".

"Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції", – сказав Сікорський.

Попри це, глава польської дипломатії переконаний, що Кремль сьогодні не має можливостей для масштабної війни проти Польщі.

"Коли росіяни нам погрожують, ми сприймаємо це серйозно. Але сьогодні Путін не має засобів, щоб напасти на нас. Максимум, що він може спробувати організувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося захопити навіть Донбас після майже тринадцяти років спроб", — підсумував Сікорський.

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