США усиливают восточный фланг НАТО: какая страна готовится принять еще пять тысяч военных США

Военное присутствие США в Польше может существенно увеличиться уже в ближайшие месяцы. По информации польских СМИ, Варшава ожидает прибытия дополнительного контингента численностью около пяти тысяч американских военнослужащих, что позволит довести общую численность войск США в стране примерно до 11 тысяч человек.

Военные США. Фото: из открытых источников

Как сообщается, развертывание новых подразделений может завершиться в течение трех месяцев. Усиление американского контингента рассматривается как очередной шаг по укреплению безопасности восточного фланга НАТО на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий после визита в Пентагон заявил, что американская сторона неоднократно называла Варшаву одним из самых надежных союзников Соединенных Штатов. По его словам, во время переговоров с представителями оборонного ведомства США, в том числе с главным стратегом Пентагона Элбриджем Колби, была подтверждена заинтересованность Вашингтона в дальнейшем развитии стратегического сотрудничества с Польшей.

Одновременно продолжаются переговоры о создании на польской территории постоянной американской военной базы. По данным источников, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

Ожидается, что важным этапом переговорного процесса станет предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким, в ходе которой стороны могут обсудить дальнейшее расширение военного партнерства и долгосрочное присутствие американских сил в регионе.

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