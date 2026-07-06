США посилюють східний фланг НАТО: яка країна готується прийняти ще 5 тисяч військових США

Військова присутність США в Польщі може суттєво збільшитись вже найближчими місяцями. За інформацією польських ЗМІ, Варшава очікує на прибуття додаткового контингенту чисельністю близько п'яти тисяч американських військовослужбовців, що дозволить довести загальну чисельність військ США в країні приблизно до 11 тисяч осіб.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляється, розгортання нових підрозділів може завершитись протягом трьох місяців. Посилення американського контингенту розглядається як черговий крок щодо зміцнення безпеки східного флангу НАТО на тлі російської агресії, що триває проти України.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький після візиту до Пентагону заявив, що американська сторона неодноразово називала Варшаву одним із найнадійніших союзників Сполучених Штатів. За його словами, під час переговорів з представниками оборонного відомства США, зокрема з головним стратегом Пентагону Елбріджем Колбі, було підтверджено зацікавленість Вашингтона у подальшому розвитку стратегічної співпраці з Польщею.

Одночасно тривають переговори щодо створення на польській території постійної американської військової бази. За даними джерел, остаточне рішення з цього питання може бути ухвалене протягом найближчих шести-дванадцяти місяців.

Очікується, що важливим етапом переговорного процесу стане майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Польщі Каролем Навроцьким, під час якої сторони можуть обговорити подальше розширення військового партнерства та довгострокову присутність американських сил у регіоні.

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