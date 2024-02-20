Стала известна странная реакция правительства Польши на протест фермеров. О чем речь

В первую очередь Секерский напомнил протестующим, что в Польше и дальше действует национальный запрет на импорт зерновых, семян рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки, таких как пшеничная мука, отруби и жмыхи. При этом он подчеркнул, что его министерство намерено разработать с Украиной двустороннее соглашение, которое оградит польских фермеров от конкуренции. Министр добавил, что это соглашение должно распространяться не только на зерновые, но и на мясо птицы, мед, сахар, масло и фрукты.

Протест фермеров

Министр также рассказал о планах правительства предоставить фермерам помощь и восстановить 2% кредитов ликвидности. По его словам, уже в марте производители кукурузы могут получить пособия в связи с засухой.

Вместе с тем, Секреский подчеркнул, что блокирование границы может привести к серьезным экономическим и социальным проблемам, таким как остановка экспорта. А это в свою очередь приведет к потере рабочих мест. В этом контексте министр напомнил, что в 2022 году Польша зафиксировала положительное сальдо торговли с Украиной, составившее 3,5 млн евро. Однако в случае торговли агропродовольственными товарами стоимость экспорта из Польши в Украину в 2023 году составила 1,033 млрд евро, а стоимость импорта из Украины – 1,69 млрд евро. Поэтому возник дефицит в размере 656 млн. евро.

Секерский призвал фермеров к переговорам, чтобы совместно найти решение всех проблем и разблокировать границу с Украиной. Также министр попросил протестующих сделать все для того, чтобы их деятельность меньше вредила обществу.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.