Стало известно, будут ли в Польше содействовать возвращению украинцев домой

Как заявил Ярослав Гузы, Польша будет полностью полагаться на решение украинцев по поводу их намерений возвращаться или нет обратно на Родину. То есть, подчеркнул он, власти не будут ни поощрять их уезжать в Украину, ни препятствовать, если они захотят остаться в Польше.

Украинские беженцы в Польше

При этом Ярослав Гузы признал, что на самом деле рынок труда Польши нуждается в украинцах и заинтересован в том, чтобы они остались в стране. Дипломат подчеркнул, что вполне может представить себе ситуацию, когда, например, работодатель может убеждать украинцев остаться работать в Польше, потому что ему будет трудно найти им замену.

Однако, добавил посол Польши, это не те вещи, на которые польские власти будут реагировать каким-то образом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации заместителя госсекретаря министерства внутренней политики Польши Мацея Дущика, именно в Польше уровень трудоустройства украинских беженцев является самым высоким из стран Европейского Союза. Он подчеркнул, что 67% находящихся в Польше украинцев нашли себе работу. Также служащий рассказал, что по последним данным более 750 тыс. украинцев зарегистрировались в польском Управлении социального страхования, что составляет более 70% всех иностранцев. Кроме того, Дущик подчеркнул, что благодаря беженцам из Украины ВВП Польши на протяжении следующих пяти лет вырастет на 1,2-2%.

Также "Комментарии" рассказывали, как поляки относятся к украинцам. В частности, согласно опросу, только 40% поляков сказали , что они относятся к украинцам с благосклонностью. При этом 30% респондентов подчеркнули, что они испытывают к украинцам неприязнь.