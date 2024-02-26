Стало известно, что сделают поляки с рассыпанным украинским зерном

По информации польских СМИ, неизвестные открыли 8 из 40 вагонов поезда, перевозившего украинское зерно. Как результат, на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна.

В Польше утилизируют украинское зерно

В польской полиции сообщили, что вагоны с украинским зерном открыли третьи лица, которые перерезали веревки-держатели на вагонах.

Впоследствии стало известно, что часть зерна, которое направлялось в Марокко, все же удалось собрать. Однако 30 тонн зерна осталось на путях. Его намерены утилизировать.

Напомним, во время протестов польских фермеров неизвестные четырежды высыпали агропродукцию из Украины на рельсы. Первый раз подобный инцидент произошел 20 февраля, в первый день усиленных протестов. Тогда организаторы протеста сообщили , что ничего не могли сделать, фермеры были под эмоциями, поэтому и усыпали часть украинского зерна.

Наибольшее количество зерна было высыпано 25 февраля. Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, было уничтожено 150 тонн украинского зерна. По его словам, это зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.

Кроме того, стало известно, что польским протестующим, уничтожившим на границе 4 тонны украинского зерна 20 февраля, грозит до 5 лет лишения свободы. Однако такое наказание виновные получат только если суд установит, что ущерб был серьезным. Пока идет расследование, говорят польские полицейские. Они отметили, что открыли производство по факту порчи зерна по ст. 288 параграфа 1 Уголовного кодекса Польши. Санкция статьи предусматривает, что виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.