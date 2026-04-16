Польша Такого хаоса сосед Украины еще не видел: массированная атака РФ заставила прибегнуть к крайнему шагу
Такого хаоса сосед Украины еще не видел: массированная атака РФ заставила прибегнуть к крайнему шагу

В ночь на 16 апреля Польша отреагировала на массированную атаку РФ по Украине, повлиявшую на безопасность воздушного пространства региона.

16 апреля 2026, 10:20
Автор:
Клименко Елена

Массированная ракетно-дроновая атака России по Украине в ночь на 16 апреля повлекла за собой временные ограничения в работе авиационной инфраструктуры на территории соседней Польши. Из-за повышенной угрозы в пограничном воздушном пространстве страна вынуждена была оперативно реагировать и ввести меры безопасности.

Такого хаоса сосед Украины еще не видел: массированная атака РФ заставила прибегнуть к крайнему шагу

В частности, речь шла о временной приостановке работы аэропортов в Люблине и Жешуве. Причиной таких решений стала активность российских средств поражения вблизи украинско-польской границы, что создавало потенциальные риски гражданской авиации и требовало координации действий с военными структурами. Информацию подтвердило польское агентство воздушной навигации (PANSA).

В связи с необходимостью обеспечения безопасности и свободы действий военной авиации воздушные операции в указанных аэропортах были временно остановлены. Одновременно Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло истребители в небо для патрулирования воздушного пространства и контроля ситуации в регионе.

Такие шаги были связаны с масштабной комбинированной атакой России на Украину с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Часть враждебных целей двигалась по направлению к западным областям, что повысило уровень угрозы для приграничных районов.

После снижения интенсивности угроз и стабилизации ситуации работа польских аэропортов была возобновлена. В регионе продолжает сохраняться усиленный режим мониторинга и готовности к оперативному реагированию на возможные инциденты.

"Комментарии" уже писали , что призывы к находящимся за пределами страны украинским гражданам вернуться домой для поддержки государства могут оказаться малоэффективными даже при условии внедрения дополнительных государственных механизмов. Часть людей, вероятно, продолжит искать возможность оставаться в странах Европейского Союза, меняя место жительства или переезжая в более благоприятные государства. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.



