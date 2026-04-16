Такого хаосу сусід України ще не бачив: масована атака РФ змусила вдатися до крайнього кроку

Масована ракетно-дронова атака Росії по Україні в ніч проти 16 квітня спричинила тимчасові обмеження в роботі авіаційної інфраструктури на території сусідньої Польщі. Через підвищену загрозу в прикордонному повітряному просторі країна була змушена оперативно реагувати та запровадити заходи безпеки.

Зокрема, йшлося про тимчасове призупинення роботи аеропортів у Любліні та Жешуві. Причиною таких рішень стала активність російських засобів ураження поблизу українсько-польського кордону, що створювало потенційні ризики для цивільної авіації та вимагало координації дій із військовими структурами. Інформацію підтвердило Польське агентство повітряної навігації (PANSA).

У зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та свободи дій військової авіації, повітряні операції в зазначених аеропортах були тимчасово зупинені. Одночасно Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у небо винищувачі для патрулювання повітряного простору та контролю ситуації в регіоні.

Такі кроки були пов’язані з масштабною комбінованою атакою Росії на Україну із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів. Частина ворожих цілей рухалася у напрямку західних областей, що підвищило рівень загрози для прикордонних районів.

Після зниження інтенсивності загроз і стабілізації ситуації роботу польських аеропортів було відновлено. Водночас у регіоні продовжує зберігатися посилений режим моніторингу та готовності до оперативного реагування на можливі інциденти.

