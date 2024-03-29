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Такого не было с 1945 года: Туск рассказал, что произошло с Европой

Дональд Туск заявил, что Европа перешла в довоенную эпоху

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Европе на разных уровнях не прекращается обсуждение, что Россия может атаковать страны НАТО в течение нескольких лет. Именно поэтому появляется ощущение, что наступило довоенное время, стоит та же атмосфера, которая была в прошлом веке. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "El pais" сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Такого не было с 1945 года: Туск рассказал, что произошло с Европой

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Сейчас больше всего тревожит то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее", — рассказал премьер. 

Политик добавил, что, когда Россия атакует города на западе Украины на польском участке границы также слышны звуки взрывов. Туск отметил, что у него была в Европейском совете интересная дискуссия с президентом Испании Педро Санчесом. Тот просил перестать использовать слово "война" в заявлениях относительно Украины.

"Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу таким образом, что в Испании звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг — не спорить, а действовать и готовиться к защите", — подчеркнул премьер.

По его мнению, сейчас главной задачей для Европы является защита Украины и сохранение ее как независимого и целостного государства. От цивилизованного мира зависит избежание пессимистических сценариев. 

Дональд Туск подчеркнул, что ситуация в Украине сегодня намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда солдаты Путина были на подступах к Киеву. 

Премьер Польши также призывает европейцев больше тратить на оборону. В частности, напомнил о необходимости направлять минимум 2% ВВП на оборону, согласно фундаментальному принципу НАТО.

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Источник: https://elpais.com/internacional/2024-03-29/donald-tusk-estamos-en-una-epoca-de-preguerra-no-exagero.html
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