Тайная фабрика в Польше ремонтирует украинские танки

В неизвестном месте в Польше находится крупная фабрика, где польские механики и инженеры ремонтируют и восстанавливают украинские артиллерийские установки и танки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на журналистов издания Wall Street Journal , как побывали на тайной фабрике.

В Польше ремонтируют украинскую военную технику Фото из открытых источников

Мероприятие помогает Украине не только военной техникой, но и ее ремонтом. Поврежденные танки и артиллерийские установки отправляются в Польшу и несколько стран на ремонт, чтобы со временем снова вернуться на украинский фронт для противостояния российской агрессии. Один из таких центров ремонта посетили журналисты издания Wall Street Журнал . По их словам, фабричный комплекс ремонта военной техники расположен вокруг заброшенных зданий, где работают сотни техников.

"У двух "Крабов", которые выглядят как танки, но представляют собой самоходные 155-мм гаубицы, отсутствуют части гусениц, они пронизаны дырами от пуль", — пишут журналисты.

Кроме постоянного ремонта, польские механики общаются с украинскими военными через зашифрованные приложения и при необходимости обучают их ремонтировать ракеты, танки и другую технику в полевых условиях.

"Можно с уверенностью предположить, что Польша является лидером, когда дело доходит до обслуживания оборудования, используемого украинцами на поле боя", — сказал эксперт по военным технологиям из Фонда Казимира Пуласского Томаш Смура.

На фабрике работают только поляки, которые должны пройти необходимую проверку перед разрешением на работу в тайном учреждении. Иногда механики находят личные вещи, фотографии или зубные кисти украинских военных. Один из механиков поделился с Wall Street Journal эпизодом, заставившим его еще более преданно работать для Украины.

"Крабы прибывают сюда с листьями, грязью, песком, прилипшими к корпусу и гусеницами ветвями — это украинская земля. Меня это очень сильно поразило, когда я впервые зашел внутрь", — говорит польский механик Дариуш Гавинек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины поблагодарил Польшу за предоставление танков.

Также "Комментарии" писали о дипломате, который назвал как можно изгнать российские корабли из Черного моря.





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