Театр из украинского Каменска посетит польский Плоцк: подробности

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Віталій Розкаряка
Актеры
Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки из города
Каменское, который находиться в непосредственной близости от оккупированного
Донбасса, посетит польский Плоцк.
Выступление
украинской актерской труппы состоится на сцене Плоцкого театра в период с
воскресенья по понедельник. Согласно анонсу, артисты намерены представить взору
зрителей два спектакля – "Светношек" и сказку "Золотой цыпленок". Стоимость
одного билета для взрослого составит 10 злотых, что приблизительно равно 70
гривнам.
"Город Каменское
расположен очень близко Донбасса, который уже больше 7 лет находится в
российской оккупации. Сейчас там идут активные боевые действия. Если ко всему
этому добавить общее тяжелое положение, в котором находятся культурные центры
Украины, а также их потребность в дополнительном финансировании, складывается
достаточно печальная картина. В связи с этим, руководством местного театра было
принято решение пригласить актеров Академического музыкально-драматического
театра в Плоцк", — сообщил Марек Мокровецкий, руководитель Плоцкого театра.
Помимо этого,
Мокровецкий подчеркнул, что Плоцкий театр с самого начала вооруженного
конфликта в Украине активно привлекает к сотрудничеству украинских актеров,
оказывает им всяческую социальную поддержку и профессиональную помощь.
Двухдневный
гастрольный тур станет возможностью для всех украинцев, проживающих в Плоцке
посмотреть комедию-спектакль на своем родном языке. При этом в пресс-релизе
театра отмечается, что представления также будут переведены на польский язык,
чтобы насладиться комедией и сказкой смогли все без исключения.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в День Независимости Польши во Вроцлаве состоится
антиукраинская акция.
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