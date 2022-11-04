Театр из украинского Каменска посетит польский Плоцк: подробности

Актеры Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки из города Каменское, который находиться в непосредственной близости от оккупированного Донбасса, посетит польский Плоцк.

Выступление украинской актерской труппы состоится на сцене Плоцкого театра в период с воскресенья по понедельник. Согласно анонсу, артисты намерены представить взору зрителей два спектакля – "Светношек" и сказку "Золотой цыпленок". Стоимость одного билета для взрослого составит 10 злотых, что приблизительно равно 70 гривнам.

"Город Каменское расположен очень близко Донбасса, который уже больше 7 лет находится в российской оккупации. Сейчас там идут активные боевые действия. Если ко всему этому добавить общее тяжелое положение, в котором находятся культурные центры Украины, а также их потребность в дополнительном финансировании, складывается достаточно печальная картина. В связи с этим, руководством местного театра было принято решение пригласить актеров Академического музыкально-драматического театра в Плоцк", — сообщил Марек Мокровецкий, руководитель Плоцкого театра.

Помимо этого, Мокровецкий подчеркнул, что Плоцкий театр с самого начала вооруженного конфликта в Украине активно привлекает к сотрудничеству украинских актеров, оказывает им всяческую социальную поддержку и профессиональную помощь.

Двухдневный гастрольный тур станет возможностью для всех украинцев, проживающих в Плоцке посмотреть комедию-спектакль на своем родном языке. При этом в пресс-релизе театра отмечается, что представления также будут переведены на польский язык, чтобы насладиться комедией и сказкой смогли все без исключения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в День Независимости Польши во Вроцлаве состоится антиукраинская акция.

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