Теневой бизнес в Польше: кто зарабатывает миллионы на наркотиках и проституции

В Польше растет проблема иностранной преступности, изменяющей криминальный ландшафт страны. Полиция все чаще фиксирует деятельность группировок из Восточной Европы, контролирующих наркоторговлю, рэкет и грабеж. Особенно активны банды из Украины и Грузии, которые действуют по отработанным схемам и становятся серьезным вызовом для правоохранителей. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Фото: cbsp.policjia.pl

Украинские банды переняли тактики польских криминальных авторитетов 90-х, предлагая предпринимателям "защиту" в виде вымогательства. Кроме того, их деятельность включает наркоторговлю, валютные ограбления и контроль над нелегальным секс-бизнесом. После 2022 года в Польшу приехали многие женщины, работающие в этой сфере, и, по словам правоохранителей, украинские преступники контролируют значительную часть этого рынка. Отличительной особенностью таких группировок является показной стиль жизни – дорогие автомобили, брендовая одежда и демонстрация богатства в соцсетях.

Грузинские группировки работают по четко продуманным схемам, где каждый член банды играет свою роль. Полиция сообщает, что таксисты среди них выполняют функцию разведчиков: они собирают информацию о потенциальных жертвах и передают ее исполнителям. Одним из самых громких преступлений стало ограбление ювелирного магазина в Варшаве, где преступники, переодетые курьерами, вынесли драгоценностей на 1,5 миллиона злотых. Власти подчеркивают, что эти банды отличаются жестокостью.

Польская полиция сталкивается с трудом в борьбе с иностранной преступностью. Краткосрочный безвизовый въезд затрудняет проверку подозреваемых, а поддельные документы позволяют преступникам избегать ответственности. В то же время проблемы с координацией между разными службами тормозят эффективное противодействие криминалитету.

Эксперты отмечают: если польские власти не усилит контроль, то организованная преступность только укрепит свои позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что проживающие в Польше украинцы попали к лидерам по количеству задержаний среди иностранцев. По официальным данным польской полиции, в прошлом году на территории страны было задержано более 16 тысяч иностранных граждан . Среди них больше всего правонарушений совершили украинцы, грузины и белорусы. Власти Польши уже готовят новые меры по борьбе с преступностью среди мигрантов.