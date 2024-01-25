logo

BTC/USD

39990.75

ETH/USD

2209.42

LTC/USD

65.21

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Теперь каждое десятое предприятие открывают украинцы: о какой стране ЕС идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь каждое десятое предприятие открывают украинцы: о какой стране ЕС идет речь

Количество регистраций украинских компаний в Польше стремительно растет

сегодня, 15:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В 2023 году каждое десятое основанное в Польше предприятие было украинским. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Центральной регистрации и информации о бизнесе, проанализированные изданием Rzeczpospolita.

Теперь каждое десятое предприятие открывают украинцы: о какой стране ЕС идет речь

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что количество ФОП, зарегистрированных украинцами в Польше, в прошлом году было более чем на две трети больше, чем годом ранее.

До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше чуть более 200 ФОП в месяц. В марте 2022 года количество компаний увеличилось почти до 600, но в последующие месяцы количество регистраций возросло. В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне – к 1700. В последующие месяцы украинцы зарегистрировали более 2000 компаний.

К началу 2023 года темпы ускорились еще больше – количество новых компаний возросло на 2700-2800 в месяц. За весь 2023 год в Польше зарегистрировали 30 325 новых украинских компаний. Это на более чем на 67% больше, чем годом ранее. Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в соседней стране 48 464 ФОП.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается украинский бизнес в Польше, – таможенная бюрократия, медленная перевалка в портах, неэффективный железнодорожный транспорт и нехватка работников.

Большинство компаний, основанных в Польше, работают в строительстве, ІТ-сфере, отрасли по предоставлению услуг и торговле.

Издание отмечает, что рост числа украинских компаний не производит особого впечатления на польских предпринимателей. Только 27% компаний боятся конкуренции со стороны украинских компаний на польском рынке, в то время как 61% не воспринимает это как угрозу.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли власть сделала работу над ошибками: как улучшится ситуация для бизнеса в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rp.pl/biznes/art39740191-ukraincy-coraz-chetniej-zakladaja-firmy-w-polsce
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости