Теперь приоритет не Украина: что Польша экстренно просит предоставить НАТО

Польша после налета российских дронов впервые за время войны в Украине обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

В материале говорится, что Польша обратилась к союзникам с просьбой о дополнительных системах противовоздушной обороны и технологии противодействия дронам. Цель – усилить защиту собственной территории от новых угроз со стороны России.

По данным источников, Варшава уже проводит закрытые консультации с партнерами по НАТО относительно дополнительной помощи.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что стране крайне важно получить комплексы Patriot, ведь дроны не единственная угроза со стороны Москвы. По его словам, Польша нуждается также в "стене против дронов".

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что в разговорах с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов он получил не только заявления солидарности, но и конкретные предложения по укреплению польской системы ПВО.

Впрочем, поставки дополнительных комплексов Patriot могут оказаться под большим вопросом. Заместитель министра обороны Германии Йенс Плетнер отметил, что сейчас эти системы больше всего нужны Украине, которая подвергается постоянным и мощным ударам со стороны России.

В то же время он подчеркнул, что это "не означает отказа от ответственности по защите НАТО".

