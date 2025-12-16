Теперь США, Европа на одной стороне: Туск сделал важное уточнение о гарантиях безопасности для Киева

В случае повторной агрессии со стороны России против Украины Соединенные Штаты ответят военно. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью, сообщает Onet.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам главы польского правительства, он впервые услышал такую четкую позицию напрямую от американских переговорщиков. В частности, спецпосланник США Стив Виткофф подчеркнул, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности, которые не оставят у Москвы никаких сомнений: в случае нового нападения ответ США будет именно военным.

Дональд Туск отметил, что по содержанию это напоминает действие статьи 5 НАТО, однако прямая ссылка на нее могла бы усложнить дальнейший переговорный процесс. В то же время он подчеркнул, что озвученная американская декларация чрезвычайно масштабна и серьезна.

Премьер Польши также отметил, что во время нынешних консультаций впервые стало очевидно: США, европейские страны и Украина выступают единым фронтом. По его убеждению, только консолидация всего Запада способна вынудить Россию начать реальные переговоры о завершении войны или хотя бы о прекращении огня.

Туск отметил важность совместных действий союзников, чтобы Москва не могла воспользоваться разногласиями между партнерами. Он добавил, что в Вашингтоне уверены в возможности вместе с европейцами сформировать надежные гарантии безопасности для Украины. В то же время, вопрос возможных территориальных уступок остается открытым и чрезвычайно сложным. Польша, по словам Туска, не будет оказывать никакого давления на Киев, а окончательные решения должны принимать сами украинцы. Он подчеркнул, что задача союзников — поддержать Украину так, чтобы в этом противостоянии не было триумфа России.

