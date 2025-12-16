Тепер США, Європа на одному боці: Туск зробив важливе уточнення про гарантії безпеки для Києва

У разі повторної агресії з боку Росії проти України Сполучені Штати дадуть військову відповідь. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю, повідомляє Onet.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами глави польського уряду, він уперше почув таку чітку позицію безпосередньо від американських переговорників. Зокрема, спецпосланець США Стів Віткофф наголосив, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки, які не залишать у Москви жодних сумнівів: у разі нового нападу відповідь США буде саме військовою.

Дональд Туск зауважив, що за змістом це нагадує дію статті 5 НАТО, однак пряме посилання на неї могло б ускладнити подальший переговорний процес. Водночас він підкреслив, що озвучена американська декларація є надзвичайно масштабною та серйозною.

Прем’єр Польщі також зазначив, що під час нинішніх консультацій уперше стало повністю очевидно: США, європейські країни та Україна виступають єдиним фронтом. На його переконання, лише консолідація всього Заходу здатна змусити Росію розпочати реальні переговори про завершення війни або хоча б про припинення вогню.

Туск наголосив на важливості спільних дій союзників, аби Москва не могла скористатися розбіжностями між партнерами. Він додав, що у Вашингтоні впевнені у можливості разом з європейцями сформувати надійні гарантії безпеки для України. Водночас питання можливих територіальних поступок залишається відкритим і надзвичайно складним. Польща, за словами Туска, не чинитиме жодного тиску на Київ, а остаточні рішення мають ухвалювати самі українці. Він підкреслив, що завдання союзників — підтримати Україну так, щоб у цьому протистоянні не було жодного тріумфу Росії.

