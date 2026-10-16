Теперь в Польшу так просто не попадешь: сколько денег придется показать на границе

Польша планирует существенно повысить минимальную сумму средств, которую иностранцы должны получить для въезда в страну. Если предложенные изменения будут утверждены, путешественникам придется подтверждать значительно большую финансовую состоятельность, чем сейчас. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на проект новых правительственных правил.

Польша. Фото: из открытых источников

Наиболее ощутимые изменения отразятся на краткосрочных поездках. Иностранцам, которые планируют оставаться в Польше до четырех дней, предлагают установить минимум 1000 злотых (229 евро). В настоящее время достаточно 300 злотых (69 евро). Для более продолжительных визитов требование вырастет с 75 до 300 злотых (примерно 69 евро) на каждый день пребывания.

В то же время, проект предусматривает исключения. Низкие финансовые требования будут действовать для участников организованных туристических поездок, молодежных лагерей и спортивных соревнований, а также для некоторых путешественников с заранее оплаченным пребыванием, в том числе приезжающих на лечение. Для этих категорий предлагают установить норму в 130 злотых (30 евро) в день, но не менее 650 злотых (149 евро) за всю поездку. Соответствующие суммы составляют 20 злотых в день и минимум 100 злотых в целом.

Новые требования готовят и для прибывающих на обучение, стажировку или научные исследования. На первые два месяца пребывания необходимо подтвердить наличие 2020 злотых (463 евро) вместо нынешних 1270 злотых (291 евро).

В польском правительстве объясняют пересмотр нормативов удорожанием товаров и услуг. Установленные суммы не изменялись с 2016 года, а теперь, по плану авторов проекта, должны соответствовать актуальной стоимости базовых потребностей человека.

В документе отмечается, что предложенные требования согласуются с подходами других стран Шенгенской зоны, среди которых Болгария, Хорватия, Литва и Эстония.

Пока речь идет о проекте правил, а не об уже введенных изменениях. Окончательные требования будут зависеть от рассмотрения документа.

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