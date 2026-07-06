Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который назвал предупреждение о возможных российских провокациях "устрашением" и "западной пропагандой". Глава польской дипломатии подчеркнул, что подобную риторику Москва уже использовала в преддверии полномасштабного вторжения в Украину.

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Соответствующее заявление Сикорский сделал на брифинге, комментируя последние высказывания представителей Кремля.

По словам польского министра, еще до начала большой войны Россия категорически отрицала какие-либо намерения атаковать Украину, однако впоследствии начала полномасштабное вторжение.

"То же они говорили за несколько недель до вторжения в Украину", — отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что тогда российские власти также убеждали международное сообщество в отсутствии агрессивных планов, хотя факты свидетельствовали о другом.

Глава польского МИД считает, что пока Украина сдерживает российскую армию, у Кремля нет достаточных ресурсов для масштабной агрессии против стран НАТО. В то же время, он предупредил, что это не исключает возможности организации Россией локальных провокаций или других дестабилизационных действий.

Отдельно Сикорский прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование "Героев УПА". Польский министр признал это решение неудачным, однако подчеркнул, что оно не должно влиять на стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой.

По его словам, Россия и ее лидер Владимир Путин остаются главной угрозой безопасности Украины, Польши и всего Североатлантического альянса. Именно поэтому союзникам необходимо сохранять единство и руководствоваться прежде всего интересами безопасности.

"Руководствоваться только эмоциями — это геополитика незрелых людей", — подытожил глава польской дипломатии.

Сикорский призвал трезво оценивать современные вызовы и не разрешать отдельным политическим спорам ослаблять общую позицию союзников перед российской угрозой.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированный российский удар по Киеву в очередной раз продемонстрировал одну из острейших проблем украинской противовоздушной обороны — критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Именно это обстоятельство, как пишет The Wall Street Journal, значительно усложнило защиту столицы от баллистических ракет.