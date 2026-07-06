"Те саме було перед вторгненням": у Варшаві жорстко поставили на місце Кремль через нахабну претензію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав попередження про можливі російські провокації "залякуванням" і "західною пропагандою". Глава польської дипломатії наголосив, що подібну риторику Москва вже використовувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

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Відповідну заяву Сікорський зробив під час брифінгу, коментуючи останні висловлювання представників Кремля.

За словами польського міністра, ще до початку великої війни Росія категорично заперечувала будь-які наміри атакувати Україну, однак згодом розпочала повномасштабне вторгнення.

"Те саме вони говорили за кілька тижнів до вторгнення в Україну", — зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що тоді російська влада також переконувала міжнародну спільноту у відсутності агресивних планів, хоча факти свідчили про інше.

Очільник польського МЗС вважає, що поки Україна стримує російську армію, Кремль не має достатніх ресурсів для масштабної агресії проти країн НАТО. Водночас він попередив, що це не виключає можливості організації Росією локальних провокацій чи інших дестабілізаційних дій.

Окремо Сікорський прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування "Героїв УПА". Польський міністр визнав це рішення невдалим, однак наголосив, що воно не повинно впливати на стратегічне партнерство між Києвом і Варшавою.

За його словами, Росія та її лідер Володимир Путін залишаються головною загрозою для безпеки України, Польщі та всього Північноатлантичного альянсу. Саме тому союзникам необхідно зберігати єдність і керуватися насамперед безпековими інтересами.

"Керуватися лише емоціями — це геополітика незрілих людей", — підсумував глава польської дипломатії.

Сікорський закликав тверезо оцінювати сучасні виклики та не дозволяти окремим політичним суперечкам послаблювати спільну позицію союзників перед російською загрозою.

Портал "Коментарі" вже писав, що масований російський удар по Києву вкотре продемонстрував одну з найгостріших проблем української протиповітряної оборони — критичну нестачу ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Саме ця обставина, як пише The Wall Street Journal, значно ускладнила захист столиці від балістичних ракет.