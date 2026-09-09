Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что президент Кароль Навроцкий мог использовать свои близкие отношения с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине получить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Об этом глава польской дипломатии заявил в эфире Polsat News, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей поставки Украине ракет-перехватчиков.

Сикорский сравнил ситуацию с пожаром у соседа: когда рядом горит дом, помощь в его тушении отвечает и собственным интересам. В то же время министр признал, что решение о передаче ракет является сложным из-за их острого дефицита. По его словам, Россия в это время способна производить примерно 100–120 ракет ежемесячно.

Прямого ответа на вопрос, должна ли Варшава отдать Киеву часть своих ракет для Patriot, Сикорский не дал. Он подчеркнул, что окончательное решение находится не в его компетенции и обратил внимание на особые отношения польского президента с США.

"В этом вопросе президент имеет привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива", — заявил Сикорский.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что помощь Украине напрямую отвечает интересам безопасности самой Польши. По его словам, украинские военные фактически умеряют российскую армию от польских границ.

Сикорский отметил, что переданные Украине перехватчики могли уничтожать российские ракеты, направленные против украинских городов. В то же время из-за ограниченных запасов таких боеприпасов союзникам приходится принимать непростые решения по их распределению.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина постепенно сокращает парк российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые Москва уже не способна заменить новыми машинами. Два удара по авиабазе "Энгельс-2" в течение шести недель могли вывести из строя еще два самолета. Об этом пишет The Telegraph.