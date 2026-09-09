Трамп може закрити небо України на вимогу Польщі: озвучено категоричну заяву

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що президент Кароль Навроцький міг би використати свої близькі відносини з американським лідером Дональдом Трампом, щоб допомогти Україні отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Про це глава польської дипломатії заявив в ефірі Polsat News, відповідаючи на запитання про можливість подальшого постачання Україні ракет-перехоплювачів.

Сікорський порівняв ситуацію з пожежею у сусіда: коли поруч горить будинок, допомога в його гасінні відповідає і власним інтересам. Водночас міністр визнав, що рішення щодо передачі ракет є складним через їхній гострий дефіцит. За його словами, Росія тим часом здатна виробляти приблизно 100–120 ракет щомісяця.

Прямої відповіді на запитання, чи повинна Варшава віддати Києву частину власних ракет для Patriot, Сікорський не дав. Він наголосив, що остаточне рішення перебуває не в його компетенції, та звернув увагу на особливі відносини польського президента зі США.

"У цьому питанні пан президент має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива", — заявив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також наголосив, що допомога Україні безпосередньо відповідає інтересам безпеки самої Польщі. За його словами, українські військові фактично стримують російську армію від польських кордонів.

Сікорський зазначив, що передані Україні перехоплювачі могли б знищувати російські ракети, спрямовані проти українських міст. Водночас через обмежені запаси таких боєприпасів союзникам доводиться ухвалювати непрості рішення щодо їхнього розподілу.

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