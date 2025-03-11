Тревожный звоночек для Украины: кто в Польше вырвался на второе место в президентском рейтинге

Кандидат в президенты Польши от ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен оказался на втором месте по предпочтениям избирателей. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос социологической службы Instytut Badań Pollster для таблоида Super Express.

Польша. Фото: из открытых источников

Опрос показывает, что на первом месте по-прежнему остается кандидат в президенты Польши от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 37%.

Славомир Менцен получает в этом же опросе 22% голосов, а за ним располагается поддержанный бывшей партией власти "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 21%.

Заметный результат также есть у спикера Сейма и выдвиженца блока "Третий путь" Шимона Головни – 8%, остальные кандидаты не получают более 5%.

Опрос был проведен Instytut Badań Pollster 7-9 марта среди 1015 взрослых поляков, причем максимальная погрешность оценки составила примерно 3%.

Это уже второй опрос, который ставит антиукраинского Менцена на второе место среди кандидатов в президенты Польши.

Стоит напомнить, Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Читайте также на портале "Комментарии" - Варшава готова стать частью международной "коалиции добровольцев", однако польские солдаты не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Об этом заявили представители Министерства обороны Польши во время встречи с украинскими чиновниками. Правительство Дональда Туска отмечает стратегическую поддержку Киева, но в то же время фокусируется на собственной безопасности из-за угрозы со стороны РФ и Беларуси.



