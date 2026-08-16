Туск назвал истинную причину, почему Польша помогает Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины в войне против России не является жестом помощи Киеву, а вопросом национальной безопасности самой Польши. Об этом он сказал во время военного парада в Гдыне по случаю Дня Войска Польского.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

По словам Туска, польско-украинские отношения могут оставаться предметом политических дискуссий, однако стратегическая необходимость поддерживать Украину не должна вызывать сомнений.

"Можно дискутировать о польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией — это наша безопасность, и мы делаем это для себя, полеков и поляков, и ни для кого другого", — сказал Туск.

Туск также назвал четыре ключевых составляющих безопасности Польши. Первым он определил укрепление восточной границы с Россией и Беларусью. Вторым столбом, по его словам, есть крепкие международные союзы и внешняя политика. В этом контексте он упомянул о проекте "Восточный щит", безопасности Балтийского моря, оборонных договоренностях с Францией и Великобританией, а также о поддержке Украины. Третьим направлением Туск назвал масштабные инвестиции в польскую армию, а четвертым – сильную экономику.

В то же время, он предостерег, что даже эти меры могут оказаться недостаточными, если внутри Польши будут возникать силы, которые будут работать против государственных интересов.

"Вы знаете эти партии, этих политиков, которые хотят навязать полякам взгляд, что нашей проблемой является Европа, что нашим врагом является Украина, а Германия еще больше. Однажды они забывают о России, которая ведет войну в Украине", — отметил Туск.

Премьер призвал польских политиков не допустить раскола страны и ее союзников. По словам Туска, Москва пытается ослабить Польшу не только внешним давлением, но и из-за внутренних противоречий.

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