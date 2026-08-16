Туск назвал истинную причину, почему Польша помогает Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины в войне против России не является жестом помощи Киеву, а вопросом национальной безопасности самой Польши. Об этом он сказал во время военного парада в Гдыне по случаю Дня Войска Польского.
Дональд Туск. Фото из открытых источников
По словам Туска, польско-украинские отношения могут оставаться предметом политических дискуссий, однако стратегическая необходимость поддерживать Украину не должна вызывать сомнений.
Туск также назвал четыре ключевых составляющих безопасности Польши. Первым он определил укрепление восточной границы с Россией и Беларусью. Вторым столбом, по его словам, есть крепкие международные союзы и внешняя политика. В этом контексте он упомянул о проекте "Восточный щит", безопасности Балтийского моря, оборонных договоренностях с Францией и Великобританией, а также о поддержке Украины. Третьим направлением Туск назвал масштабные инвестиции в польскую армию, а четвертым – сильную экономику.
В то же время, он предостерег, что даже эти меры могут оказаться недостаточными, если внутри Польши будут возникать силы, которые будут работать против государственных интересов.
Премьер призвал польских политиков не допустить раскола страны и ее союзников. По словам Туска, Москва пытается ослабить Польшу не только внешним давлением, но и из-за внутренних противоречий.