Туск назвав справжню причину, чому Польща допомагає Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримка України у війні проти Росії є не жестом допомоги Києву, а питанням національної безпеки самої Польщі. Про це він сказав під час військового параду в Ґдині з нагоди Дня Війська Польського.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

За словами Туска, польсько-українські відносини можуть залишатися предметом політичних дискусій, однак стратегічна необхідність підтримувати Україну не повинна викликати сумнівів.

"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією — це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", — сказав Туск.

Туск також назвав чотири ключові складові безпеки Польщі. Першою він визначив зміцнення східного кордону з Росією та Білоруссю. Другим стовпом, за його словами, є міцні міжнародні союзи та зовнішня політика. У цьому контексті він згадав про проєкт "Східний щит", безпеку Балтійського моря, оборонні домовленості з Францією та Великою Британією, а також підтримку України. Третім напрямом Туск назвав масштабні інвестиції у польську армію, а четвертим — сильну економіку.

Водночас він застеріг, що навіть ці заходи можуть виявитися недостатніми, якщо всередині Польщі виникатимуть сили, які працюватимуть проти державних інтересів.

"Ви знаєте ці партії, цих політиків, які хочуть нав'язати полякам погляд, що нашою проблемою є Європа, що нашим ворогом є Україна, а Німеччина — ще більшим. Якось вони забувають про Росію, яка веде війну в Україні", — зазначив Туск.

Прем’єр закликав польських політиків не допустити розколу країни та її союзників. За словами Туска, Москва намагається послабити Польщу не лише зовнішнім тиском, а й через внутрішні суперечності.

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