Туск отказал Зеленскому в визите на границу: смогут ли политики разрешить ситуацию с блокадой

Бастующие из Польши продолжают блокировать движение зерна из Украины на всей протяженности границы. Украинский президент Владимир Зеленский обнародовал предложение польским чиновникам встретиться на границе, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Но глава польского правительства Дональд Туск не согласился на такое предложение. Об этом информирует Onet .

Дональд Туск (фото из открытых источников)

Как выразился Туск, встреча будет, однако, 28 марта и в Варшаве, потому что переговоры на границе, по его мнению, были бы только символического характера.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – нам ведь не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности ", – высказался Дональд Туск.

В частности, он подчеркнул, что Польша ожидает конкретных предложений по рыночным вопросам и сельскому хозяйству, которые не нуждаются в проявлениях доброй воли, вместо этого здесь нужна тяжелая работа.

Еще Туск добавил, что для поиска нужного решения встретится с главой Еврокомиссии и будет обсуждать с ним изменения для торговли с Украиной.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию", — подытожил польский чиновник.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ч ом в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы . Ко второй годовщине российского вторжения в Украину наша страна подходит в худшей ситуации, чем год назад. Об этом пишут зарубежные издания, включая The Times, осознаем это и мы сами. Поддержка со стороны зарубежных партнеров (особенно США) ослабевает, внутри самой Украины нет той сплоченности, что раньше (особенно это видно из дебатов вокруг законопроекта о мобилизации), а оккупационная армия РФ продолжает давить на фронте, мечтая захватить больше новых территорий.