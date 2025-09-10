logo

BTC/USD

111821

ETH/USD

4313.55

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Туск подтвердил нападение на Польшу, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск подтвердил нападение на Польшу, но есть нюанс

Дональд Туск подтвердил, что Польша применила оружие

10 сентября 2025, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов". О России в заявлении польского премьера нет ни слова. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Туск обнародовал в соцсети Х.

Туск подтвердил нападение на Польшу, но есть нюанс

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", – говорится в сообщении Дональда Туска.

Отметим, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

"Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник", – говорится в сообщении. 

В Польше подтвердили, что продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов.

Читайте также на портале "Комментарии" — конгрессмен, представляющий Республиканскую партию и являющийся членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины. Об этом Уилсон написал у себя в соцсети Х.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1965600876925764069
Теги:

Новости

Все новости