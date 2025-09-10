Туск подтвердил нападение на Польшу, но есть нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов". О России в заявлении польского премьера нет ни слова. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Туск обнародовал в соцсети Х.

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", – говорится в сообщении Дональда Туска.

Отметим, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

"Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник", – говорится в сообщении.

В Польше подтвердили, что продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов.

