Туск поставил жесткий ультиматум критикам Украины в Польше: что заявил

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил резкую критику в адрес антиукраинских и ксенофобских заявлений, в последнее время звучащих от отдельных политических деятелей страны. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальных сетях.

Фото: из открытых источников

Во время выступления в польском Сейме Туск обратил внимание на опасные высказывания, направленные против представителей других национальностей. Он привел пример комментария, в котором говорилось, что человек украинского происхождения якобы не имеет права занимать должность замминистра в польском правительстве. Кроме того, премьер напомнил слова политического активиста Роберта Бонкевича, заявившего, что людей с отличными взглядами следует "сжечь напалмом с польской земли".

"Я также помню слова о евреях и немцах. Это составляет единое, тревожное целое", — подчеркнул Туск, демонстрируя, что подобная риторика формирует системную атмосферу ненависти и раскола общества.

Глава правительства подчеркнул, что такие заявления не раздаются от маргиналов, а от политических лидеров оппозиции.

"Никто не может оставаться равнодушным к тому, что мы слышим – не из уст политических хулиганов, а политических лидеров оппозиции. Такие слова будут подстрекать к распространению ксенофобии и ненависти", – отметил он.

Туск предупредил о серьезной опасности подобной риторики для польского общества, подчеркнув, что подобные высказывания подрывают межэтническое доверие и провоцируют социальное напряжение. Премьер призвал политические круги и общественность реагировать на подобные проявления нетерпимости во избежание дальнейшего распространения дискриминационных настроений.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшей перспективе возобновить масштабные авиационные удары по территории Ирана. Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме.