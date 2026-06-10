Туск поставив жорсткий ультиматум критикам України у Польщі: що заявив

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив різку критику на адресу антиукраїнських та ксенофобських заяв, які останнім часом лунають від окремих політичних діячів країни. Про це повідомила Канцелярія прем’єра у соціальних мережах.

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Під час свого виступу в польському Сеймі Туск звернув увагу на небезпечні висловлювання, спрямовані проти представників інших національностей. Він навів приклад коментаря, у якому йшлося про те, що людина українського походження нібито не має права обіймати посаду заступника міністра у польському уряді. Крім того, прем’єр нагадав слова політичного активіста Роберта Бонкевича, який заявив, що людей із відмінними поглядами слід "спалити напалмом з польської землі".

"Я також пам’ятаю слова про євреїв та німців. Це складає єдине, тривожне ціле", – підкреслив Туск, демонструючи, що подібна риторика формує системну атмосферу ненависті та розколу у суспільстві.

Глава уряду наголосив, що такі заяви не лунають від маргіналів, а від політичних лідерів опозиції.

"Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми чуємо – не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті", – зазначив він.

Туск попередив про серйозну небезпеку подібної риторики для польського суспільства, підкресливши, що подібні висловлювання підривають міжетнічну довіру та провокують соціальну напругу. Прем’єр закликав політичні кола та громадськість реагувати на подібні прояви нетерпимості, аби уникнути подальшого розповсюдження дискримінаційних настроїв.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть у найближчій перспективі відновити масштабні авіаційні удари по території Ірану. Про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.