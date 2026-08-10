Туск против Навроцкого бьет по Польше: почему поляки забили тревогу

Политическое противостояние между либеральным правительством Дональда Туска и правоконсервативным президентом Каролем Навроцким может создавать дополнительные риски для безопасности Польши. Так считают большинство граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24, проведенного в начале августа.

Навроцкий и Туск. Фото: из открытых источников

Как сообщает RMF24, 51% поляков считают, что нынешние отношения между президентом и правительством оказывают негативное влияние на безопасность государства.

В частности, 31% опрошенных оценивают ситуацию "скорее отрицательно", а еще 20% дали однозначно отрицательную оценку.

На противоположной позиции находится гораздо меньшая часть общества. Только 13% респондентов считают, что противостояние между двумя центрами власти оказывает определенное положительное влияние на безопасность Польши.

Еще 18% опрошенных заявили, что конфликт между президентом и правительством практически не влияет на ситуацию. Такая же доля респондентов — 18% — не смогла определиться с ответом.

Результаты опроса показывают, что внутренний политический конфликт все больше воспринимается поляками не просто как спор между двумя лагерями, а как вопрос, способный влиять на государственные интересы.

Особое значение это приобретает на фоне войны России против Украины и ситуации безопасности в Восточной Европе. Польша является одним из ключевых членов НАТО на восточном фланге Североатлантического союза и играет важную роль в поддержке Украины.

Противостояние между президентом и правительством касается широкого спектра вопросов – от внешней политики и обороны до внутреннего управления государством. Различные политические ориентиры двух сторон могут усложнять выработку единой позиции Варшавы по вопросам, непосредственно касающимся национальной безопасности.

Таким образом, результаты опроса показывают: для большинства поляков политическая борьба в верхушке власти уже стала не просто внутренним спором, а потенциальной проблемой для самого государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – посол в Польше сделал громкое заявление о Бандере и членстве Украины в ЕС.



