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Туск проти Навроцького б'є по Польщі: чому поляки забили тривогу

Більше половини громадян вважають конфлікт між урядом і президентом загрозою для безпеки країни. Позитивний ефект бачить лише кожен восьмий

10 серпня 2026, 09:22
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Кравцев Сергей

Політичне протистояння між ліберальним урядом Дональда Туска та правоконсервативним президентом Каролем Навроцьким може створювати додаткові ризики для безпеки Польщі. Так вважає більшість громадян країни. Про це свідчать результати опитування Opinia24, проведеного на початку серпня. 

Туск проти Навроцького б'є по Польщі: чому поляки забили тривогу

Навроцький та Туск. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RMF24, 51% поляків вважають, що нинішні відносини між президентом і урядом негативно впливають на безпеку держави.

Зокрема, 31% опитаних оцінюють ситуацію "скоріше негативно", а ще 20% дали однозначно негативну оцінку.

На протилежній позиції перебуває значно менша частина суспільства. Лише 13% респондентів вважають, що протистояння між двома центрами влади має певний позитивний вплив на безпеку Польщі.

Ще 18% опитаних заявили, що конфлікт між президентом та урядом практично не впливає на ситуацію. Така сама частка респондентів – 18% — не змогла визначитися з відповіддю.

Результати опитування демонструють, що внутрішній політичний конфлікт дедалі більше сприймається поляками не просто як суперечка між двома таборами, а як питання, здатне впливати на державні інтереси.

Особливого значення це набуває на тлі війни Росії проти України та безпекової ситуації у Східній Європі. Польща є одним із ключових членів НАТО на східному фланзі Альянсу та відіграє важливу роль у підтримці України.

Протистояння між президентом і урядом стосується широкого спектра питань – від зовнішньої політики та оборони до внутрішнього управління державою. Різні політичні орієнтири двох сторін можуть ускладнювати вироблення єдиної позиції Варшави з питань, які безпосередньо стосуються національної безпеки.

Таким чином, результати опитування показують: для значної частини поляків політична боротьба у верхівці влади вже стала не просто внутрішньою суперечкою, а потенційною проблемою для самої держави.

Також видання "Коментарі" повідомляло – посол у Польщі зробив гучну заяву про Бандеру та членство України в ЄС.




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