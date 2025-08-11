Туск раскрыл обещание, которое дали США перед саммитом с Путиным

США пообещали проконсультироваться с европейскими партнёрами перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian, цитируя премьер-министра Польши Дональда Туска.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, что важность сохранения территориальной целостности Украины – это "не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и вопрос нашей собственной безопасности".

Дональд Туск сказал, что у него "много страхов и много надежд" в связи со встречей Трампа и Путина, поскольку он отметил "тактику непредсказуемости Трампа порой, когда речь идёт о различных шагах и действиях".

Премьер Польши заявил, что некоторые части предложения Владимира Путина по территориям кажутся "односторонними", и "не трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.

По его словам, европейские лидеры "сохраняют единство в своих подходах Варшаве и другим европейским столицам должно быть понятно, что границы нельзя менять силой, и, что России нельзя позволить извлекать выгоду из своего вторжения в Украину. Запад, включая европейские страны, не примет российские требования, которые по сути равносильны захвату украинской территории.

Туск также предостерег Россию от мысли, что она может "безнаказанно" оспаривать границы других стран. Он сослался на историю Польши, чтобы повторить принцип "ничего об Украине без Украины".

