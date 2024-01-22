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Туск рассказал, что заслуживают лидеры стран, которые пытаются "играть в нейтралитет"

Польский премьер напомнил, что Украина борется за безопасность для всей Европы

сегодня, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидеры стран, пытающихся "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду". Как передает портал "Комментарии", такое заявление премьер-министр Польши Дональд Туск сделал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Киев.

Туск рассказал, что заслуживают лидеры стран, которые пытаются "играть в нейтралитет"

Дональд Туск. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал он.

Глава польского правительства добавил, что Украина сегодня борется за безопасность всего свободного мира, и это "не пустые слова и не слоган".

Дональд Туск отметил, что российско-украинская война – это "самый трагический фрагмент конфронтации добра со злом".

"Я не стыжусь здесь употреблять такие слова. Именно здесь, в Украине, проходит мировой фронт, борьба зла с добром. Все, кто имеет глаза, уши, сердце – не имеет права делать вид, что не замечает, как в Украине хорошо борются со злом", – сказал польский премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша торжествует: какое решение примет ЕС, чтобы ограничивать импорт агропродукции из Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу создать своеобразный альянс с Украиной для усиления позиции обеих стран в ЕС. Он также признал, что ситуация с экспортом зерна и блокировкой грузовиков на границе с Польшей разочаровывает. Каковы шансы на укрепление украино-польских отношений? Какие препоны следует убрать в этом ракурсе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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