Туск сделал интригующее заявление: какой опыт Украины становится новым стандартом войны

Польша готовится к радикальному усилению своей обороноспособности, делая ставку на беспилотные технологии. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава планирует создать масштабный флот дронов, ориентируясь на боевой опыт Украины, уже доказавший свою эффективность в войне против России.

Выступая на конференции по восстановлению Украины в Жешуве, Туск подчеркнул, что современные конфликты меняются, и именно беспилотники становятся ключевым инструментом на поле боя. Польша намерена адаптировать эти подходы и интегрировать их в собственную стратегию обороны.

Параллельно развивается международная кооперация в сфере производства дронов. В частности, Украина и Норвегия уже запустили общий проект, финансируемый за счет дополнительных средств к многомиллиардной оборонной помощи. Соглашение подписали в Киеве представители обеих стран – посол Норвегии Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Речь идет о производстве беспилотников класса mid-strike, способных поражать цели на расстоянии 50–200 км. Такие системы имеют преимущества над FPV-дронами – они несут более мощную боевую часть, лучше противостоят радиоэлектронной борьбе и при этом остаются значительно дешевле ракет аналогичной дальности.

Ожидается, что первые дроны, изготовленные в рамках международного партнерства, поступят в украинские военные уже в ближайшие месяцы. В то же время, этот опыт открывает новые возможности для Европы – от развития совместных оборонных производств до формирования новой архитектуры безопасности, где ключевую роль будут играть именно беспилотные системы.

