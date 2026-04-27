Польща Туск зробив інтригуючу заяву: який досвід України стає новим стандартом війни
Туск зробив інтригуючу заяву: який досвід України стає новим стандартом війни

Туск оголосив про масштабний проєкт: Варшава готує власний флот БПЛА, а союзники інвестують мільярди в нову зброю

27 квітня 2026, 13:46
Кравцев Сергей

Польща готується до радикального посилення своєї обороноздатності, роблячи ставку на безпілотні технології. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава планує створити масштабний флот дронів, орієнтуючись на бойовий досвід України, який уже довів свою ефективність у війні проти Росії.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на конференції з відновлення України в Жешуві, Туск наголосив: сучасні конфлікти змінюються, і саме безпілотники стають ключовим інструментом на полі бою. Польща має намір адаптувати ці підходи та інтегрувати їх у власну оборонну стратегію.

Паралельно розвивається міжнародна кооперація у сфері виробництва дронів. Зокрема, Україна та Норвегія вже запустили спільний проєкт, який фінансується за рахунок додаткових коштів до багатомільярдної оборонної допомоги. Угоду підписали в Києві представники обох країн – посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен і заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Йдеться про виробництво безпілотників класу mid-strike, здатних уражати цілі на відстані 50–200 км. Такі системи мають переваги над FPV-дронами – вони несуть потужнішу бойову частину, краще протистоять радіоелектронній боротьбі та при цьому залишаються значно дешевшими за ракети аналогічної дальності.

Очікується, що перші дрони, виготовлені в межах міжнародного партнерства, надійдуть до українських військових уже найближчими місяцями. Водночас цей досвід відкриває нові можливості для Європи – від розвитку спільних оборонних виробництв до формування нової архітектури безпеки, де ключову роль відіграватимуть саме безпілотні системи.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/27/europe-ukraine-russia-poland-germany-eu-latest-news-updates
