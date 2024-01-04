Туск сделал тревожный прогноз о готовности России напасать на Европу

В течение ближайших нескольких лет Россия может атаковать ряд европейских стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Rzeczpospolita".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным", – заявил глава польского правительства.

По словам премьер-министра Польши, вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским он подготовил обращение в НАТО. Это связано с российской террористической атакой по Украине 29 декабря, когда одна из ракет РФ залетела на территорию Польши.

"Вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским мы подготовили такую инициативу, призыв учесть потребности европейской оружейной промышленности. Не только ради возможной быстрой поддержки Украины. Не в последнюю очередь потому, что почти вся российская экономика перешла на систему перевооружения военного времени, и, конечно, Европа здесь сильно отстает", – отметил Туск.

Он добавил, Варшава будет делать все возможное, чтобы мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных мер мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в следующие несколько лет.

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