Туск сказал, что произойдет, если Украина и Польша поссорятся из-за зерна

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Ткачик Олеся
Как сообщил Дональд Туск, сейчас нет ни одного дефицита польско-украинских отношений. Однако, по его словам, есть определенный "критический момент", он касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Европейского Союза без пошлины.
Дональд Туск
Дональд Туск подчеркнул, что польские фермеры считают неприемлемым соблюдение тех правил, которые действуют для украинского экспорта. Именно поэтому, подчеркнул премьер, Украина и Польша должны найти такое решение, которое устроит обе страны.
Туск подчеркнул, что он рассчитывает на понимание украинской стороны, а также на то, что украинские политики смогут отказаться от "ненужных эмоциональных комментариев".
Польский премьер добавил, что необходимо искать решение, которое не будет разъединять две страны в столь сложный момент.
Напомним, польские фермеры блокируют пункты пропуска с Украиной и, таким образом, протестуют против экспорта украинской агропродукции. Они настаивают, что часть зерна все же остается в Польше и фермеры из-за этого несут колоссальные убытки.
Во время протестов польских фермеров неизвестные четырежды высыпали агропродукцию из Украины на рельсы. Первый раз подобный инцидент произошел 20 февраля, в первый день усиленных протестов. Тогда организаторы протеста сообщили, что ничего не могли сделать , фермеры были под эмоциями, поэтому и усыпали часть украинского зерна.
Наибольшее количество зерна было высыпано 25 февраля. Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, было уничтожено 150 тонн украинского зерна. По его словам, это зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.
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26 февраля 2024, 19:18
Це він до кого звертається? До тих божих, які тисячі років заробляють створеними ними конфліктами? Він справді вірить, що його почують? Нехай проаналізує результати їх тисячолітньої діяльності, страждань і мільйонних жертв. Це події для істориків, як у Світ втратив 52-мільйону країну.