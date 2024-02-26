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Туск сказал, что произойдет, если Украина и Польша поссорятся из-за зерна

Если Украина и Польша поссорятся в контексте «зернового вопроса», то это станет величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран. Об этом на пресс-конференции премьер-министром Канады сказал премьер Дональд Туск

26 февраля 2024, 18:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Дональд Туск, сейчас нет ни одного дефицита польско-украинских отношений. Однако, по его словам, есть определенный "критический момент", он касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Европейского Союза без пошлины.

Туск сказал, что произойдет, если Украина и Польша поссорятся из-за зерна

Дональд Туск

Дональд Туск подчеркнул, что польские фермеры считают неприемлемым соблюдение тех правил, которые действуют для украинского экспорта. Именно поэтому, подчеркнул премьер, Украина и Польша должны найти такое решение, которое устроит обе страны.

Туск подчеркнул, что он рассчитывает на понимание украинской стороны, а также на то, что украинские политики смогут отказаться от "ненужных эмоциональных комментариев".

Польский премьер добавил, что необходимо искать решение, которое не будет разъединять две страны в столь сложный момент.

"Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов"
, – добавил Дональд Туск.

Напомним, польские фермеры блокируют пункты пропуска с Украиной и, таким образом, протестуют против экспорта украинской агропродукции. Они настаивают, что часть зерна все же остается в Польше и фермеры из-за этого несут колоссальные убытки.

Во время протестов польских фермеров неизвестные четырежды высыпали агропродукцию из Украины на рельсы. Первый раз подобный инцидент произошел 20 февраля, в первый день усиленных протестов. Тогда организаторы протеста сообщили, что ничего не могли сделать , фермеры были под эмоциями, поэтому и усыпали часть украинского зерна.

Наибольшее количество зерна было высыпано 25 февраля. Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, было уничтожено 150 тонн украинского зерна. По его словам, это зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9lcoByliwf4
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Обсуждения

Ігор

26 февраля 2024, 19:18

Це він до кого звертається? До тих божих, які тисячі років заробляють створеними ними конфліктами? Він справді вірить, що його почують? Нехай проаналізує результати їх тисячолітньої діяльності, страждань і мільйонних жертв. Це події для істориків, як у Світ втратив 52-мільйону країну.


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