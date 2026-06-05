Туск жестко разнес Зеленского за громкое решение: Варшава угрожает Киеву проблемами

Премьер-министр Польши Дональд Туск переложил ответственность за урегулирование напряженных польско-украинских отношений в Киев после скандального решения присвоить Отдельному центру специальных операций Сил специальных операций ВСУ почетно имя Героев УПА.

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По данным RMF24, Туск сделал заявление, возвращаясь с саммита ЕС-Западные Балканы в Тивате, Черногория. Он охарактеризовал ситуацию как "совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций" и подчеркнул, что именно украинская сторона создала эту проблему.

"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение. В настоящее время продолжаются переговоры моих людей с главой офиса президента Зеленского господином Будановым (…). Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций", — заявил премьер Польши.

Решение Зеленского присвоить имя Героев УПА подразделения ССО вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Кароль Навроцкий даже заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла – старейшей и высшей государственной награды Польши, которую украинскому лидеру вручил Анджей Дуда.

Туск также подчеркнул национальные чувствительности сторон.

“Я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советского захватчика, но я не понял бы, если бы они одновременно хотели чествовать тех, кто убивал поляков – наших ближайших союзников (…) Поддержка Польши и других европейских государств для Украины – это то, на что нашим соседям очень важно. это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения”, — отметил политик.

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