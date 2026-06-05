Туск жорстко розніс Зеленського за гучне рішення: Варшава погрожує Києву проблкмами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переклав відповідальність за врегулювання напружених польсько-українських відносин на Київ після скандального рішення присвоїти Окремому центру спеціальних операцій Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне ім’я Героїв УПА.

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За даними RMF24, Туск зробив заяву, повертаючись із саміту ЄС-Західні Балкани в Тиваті, Чорногорія. Він охарактеризував ситуацію як “абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій” та підкреслив, що саме українська сторона створила цю проблему.

“Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають переговори моїх людей з главою офісу президента Зеленського паном Будановим (…) Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій”, – заявив прем’єр Польщі.

Рішення Зеленського присвоїти ім’я Героїв УПА підрозділу ССО викликало різку реакцію в Польщі. Президент Кароль Навроцький навіть заявив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найстарішої та найвищої державної нагороди Польщі, яку українському лідеру вручив Анджей Дуда.

Туск також підкреслив національні чутливості сторін.

“Я розумію, що українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але я не зрозумів би, якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків – наших найближчих союзників (…) Підтримка Польщі та інших європейських держав для України – це те, на що нашим сусідам слід дуже зважати. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме наші відносини”, — зазначив політик.

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