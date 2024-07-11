Тысячи добровольцев уже есть: Польша готовит к отправке в Украину первую бригаду

В Польше приступают к подготовке первой украинской бригады, состоящей из добровольцев, проживающих в стране. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уже тысячи человек среди миллиона украинцев обоих полов, проживающих в Польше, изъявили желание присоединиться к рядам этой бригады.

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Во время NATO Public Forum в Вашингтоне Сикорский рассказал, что многие украинцы хотят служить и поддерживать своих соотечественников, но нуждаются в должной учебе и экипировке. Польша планирует обеспечить их обучением и обмундированием, после чего добровольцы будут переданы Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации.

Сикорский подчеркнул, что такой подход может быть введен и в других европейских странах, что позволит обеспечить Украину дополнительными бригадами. Для этого другие страны должны подписать с Украиной соглашения, предполагающие создание добровольческих легионов с возможным участием иностранцев, как это сделала Польша в рамках Соглашения о гарантиях безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объявил о создании легиона из украинских добровольцев в Польше. Украина и Польша договорились о создании добровольческого военного подразделения граждан Украины, находящихся в странах ЕС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

По словам Зеленского, тренировки Украинского легиона будут проходить в Польше, и подразделение будет оснащено благодаря партнерам. Также сообщил, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ. В настоящее время стороны прорабатывают все нюансы этих договоренностей.



