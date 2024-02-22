У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

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Slava Kot
Государственный секретарь президентской канцелярии Анджей Дера прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться на общей границе, чтобы обсудить вопрос блокирования перевозок польскими фермерами. По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддерживает такой диалог.
Анджей Дера о призыве Зеленского к правительству Польши. Фото из открытых источников
Представитель президента Польши Анджей Дера заявил, что польские фермеры борются за свое существование, а Украина за свое.
Государственный секретарь президентской канцелярии Польши подчеркнул, что Дуда поддерживает встречу обоих правительств.
Несмотря на это, Анджей Дера отметил, что встреча представителей Украины и Польши на общей границе может быть опасной. По его словам, лучше встретиться в Варшаве, Люблине или Жешуве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров
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