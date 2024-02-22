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У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

В Польше заявили, что встреча на границе не самое безопасное место для обсуждения вопросов между странами по вопросу блокировки границы.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Государственный секретарь президентской канцелярии Анджей Дера прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться на общей границе, чтобы обсудить вопрос блокирования перевозок польскими фермерами. По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддерживает такой диалог.

У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

Анджей Дера о призыве Зеленского к правительству Польши. Фото из открытых источников

Представитель президента Польши Анджей Дера заявил, что польские фермеры борются за свое существование, а Украина за свое.

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень сильная. Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — сказал Анджей Дера.

Государственный секретарь президентской канцелярии Польши подчеркнул, что Дуда поддерживает встречу обоих правительств.

"Господин Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе — это конфликт с зерном, с сельхозпродукцией — это результат войны", — сказал Дера.

Несмотря на это, Анджей Дера отметил, что встреча представителей Украины и Польши на общей границе может быть опасной. По его словам, лучше встретиться в Варшаве, Люблине или Жешуве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров

Также "Комментарии" писали, что в Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна.



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Источник: https://tvn24.pl/polska/prezydent-ukrainy-wolodymyr-zelenski-chce-spotkania-na-granicy-andrzej-duda-jest-za-tym-zeby-przeprowadzic-ten-dialog-st7785615
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