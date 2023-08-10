У Дуды высказались о споре с Украиной

К тем моментам, которые вызывают разные мнение и взгляды, нужно подходить спокойно, не давая волю эмоциям. А также работать в направлении разрешения споров, для улучшения отношений между странами. Конфликт между Польшей и Украиной уже в прошлом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает "Польское Радио".

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Шрот подчеркнул, что он получил от официального Киева личное приглашения на участие в саммите, который состоялся в Саудовской Аравии, что лишний раз подтверждает, что отношения между двумя странами улучшаются.

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"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", — высказался глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Напомним, резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача (о якобы неблагодарности Украины за польскую помощь во время противостояния с РФ) стали причиной дипломатического скандала. Причиной таких выпадов стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал украинских и польских политиков и дипломатов отбросить эмоции и сосредоточиться на общей борьбе с общим врагом – Россией. Как оцениваете происходящее? Что следует понять и Польше, и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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