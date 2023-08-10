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У Дуды высказались о споре с Украиной

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап в споре двух стран - уже в прошлом

сегодня, 17:14
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Кравцев Сергей
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К тем моментам, которые вызывают разные мнение и взгляды, нужно подходить спокойно, не давая волю эмоциям. А также работать в направлении разрешения споров, для улучшения отношений между странами. Конфликт между Польшей и Украиной уже в прошлом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает "Польское Радио".

У Дуды высказались о споре с Украиной

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Шрот подчеркнул, что он получил от официального Киева личное приглашения на участие в саммите, который состоялся в Саудовской Аравии, что лишний раз подтверждает, что отношения между двумя странами улучшаются.


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"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", — высказался глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Напомним, резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача (о якобы неблагодарности Украины за польскую помощь во время противостояния с РФ) стали причиной дипломатического скандала. Причиной таких выпадов стали разногласия между Варшавой и Киевом относительно экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал украинских и польских политиков и дипломатов отбросить эмоции и сосредоточиться на общей борьбе с общим врагом – Россией. Как оцениваете происходящее? Что следует понять и Польше, и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — парламентские выборы в Польше и "карта Украины": как двум странам исчерпать конфликт.




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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3223008,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D1%8
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