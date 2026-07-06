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У Навроцкого пробили дно заявлением о помощи Украине из-за скандала с Patriot: что происходит

В Польше возник скандал из-за возможной передачи Украине ракет Patriot. В команде Навроцкого обвинили правительство в манипуляциях.

6 июля 2026, 14:25
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Клименко Елена

В Польше продолжается политическая дискуссия вокруг информации о возможной поставке Украине ракет в системы Patriot. После сообщений о том, что такие поставки могли осуществляться без широкого информирования парламента, Министерство обороны заявило о готовности обнародовать полную информацию о военной помощи, предоставленной Киеву с 2022 года. В то же время, в окружении президента Кароля Навроцкого выступили против такого шага.

У Навроцкого пробили дно заявлением о помощи Украине из-за скандала с Patriot: что происходит

Фото: из открытых источников

Спикер польского президента Рафал Лескевич в эфире Polsat News заявил, что рассекречивание подобных сведений противоречит интересам безопасности страны. По его мнению, информация о военных поставках должна оставаться конфиденциальной, а ее обнародование неуместно.

"Это секретная информация, которая не должна становиться достоянием общественности. Такие действия только отвлекают внимание от других проблем", – отметил Лескевич.

В президентской администрации также обвинили правительство премьер-министра Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняка Камыша в попытке использовать тему помощи Украине для политических целей. По словам спикера, власти могли намеренно поднять вопрос военных поставок, чтобы переключить общественное внимание с других резонансных событий и скандалов.

Лескевич назвал инициативу Минобороны по рассекречиванию информации "безответственной". В то же время, он обратил внимание, что украинская сторона ранее уже публично выражала благодарность Польше за передачу ракет в комплексы Patriot, что, по его мнению, частично подтверждает факт таких поставок.  

Портал "Комментарии" уже писал , что российский оборонный концерн "Калашников" сообщил о выполнении очередного этапа государственного оборонного заказа, заявив об отгрузке крупной партии зенитных управляемых ракет 9М333. Точное количество боеприпасов в компании не раскрывают, однако отмечают, что вся партия передана государственному заказчику.



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